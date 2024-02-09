Эксперты назвали самые узнаваемые и достоверниые сервисы проверки истории авто

Первое место в обоих рейтингах заняла "Автотека" от "Авито.Авто" — ее знают 78,8% владельцев, а 51,1% называют самой информативной Эксперты агентства "Автостат" выяснили, какие сервисы для проверки истории автомобилей самые узнаваемые и достоверные в РФ.