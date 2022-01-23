Журнал «Профиль»

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Высокий холестерин: найден орех, способный снизить его за несколько часов

Высокий холестерин: найден орех, способный снизить его за несколько часов

Для контроля уровня холестерина в крови врачи в первую очередь рекомендуют скорректировать диету. Особенно важно свести к минимуму потребление вредных жиров, которые считаются одними из главных виновников скопления этого вещества в организме.

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