Высокий холестерин: найден орех, способный снизить его за несколько часов

Для контроля уровня холестерина в крови врачи в первую очередь рекомендуют скорректировать диету. Особенно важно свести к минимуму потребление вредных жиров, которые считаются одними из главных виновников скопления этого вещества в организме.
Для контроля уровня холестерина в крови врачи в первую очередь рекомендуют скорректировать диету. Особенно важно свести к минимуму потребление вредных жиров, которые считаются одними из главных виновников скопления этого вещества в организме.
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