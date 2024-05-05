Душевные Полянки в Доме Молодёжи 🗓 Каждую субботу, 19:00 📍 Навагинская, 9 👥 Вход свободный Уютная и дружная атмосфера, новые знакомства, музыка живой гитары.
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Душевные Полянки в Доме Молодёжи 🗓 Каждую субботу, 19:00 📍 Навагинская, 9 👥 Вход свободный Уютная и дружная атмосфера, новые знакомства, музыка живой гитары.