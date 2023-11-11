У России и БРИКС может появиться собственный интернет

Первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За Правду») обратился к министру цифрового развития России Максуту Шадаеву с просьбой создать единый интернет со странами БРИКС+.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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