Депутат ГД: военнослужащие РФ эвакуируют десятки изможденных семей из Часова Яра

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая. /ТАСС/. Военнослужащие России эвакуируют десятки изможденных семей с детьми из подвалов освобожденных домов Часовом Яре в Донецкой Народной Республики, у которых заканчивается вода и продукты.
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