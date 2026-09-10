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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» покупает Самородова у «Ахмата» за 650 млн рублей («Чемпионат»)

Максим Самородов близок к переходу в « Спартак ».  Московский клуб согласовал с « Ахматом » условия трансфера 24-летнего вингера, сообщает « Чемпионат ».

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