Россияне ринулись из ночных клубов в рюмочные

Число питейных заведений выросло в России почти на четверть, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, из-за существенного подорожания импортного алкоголя посетители ринулись в питейные заведений, отдых в которых обходится дешевле, в то время как бизнесу выгоднее открывать бары, пабы и рюмочные из-за их более высокой маржинальности — средний чек в них выше, чем в прочем общепите, а потребность в персонале, наоборот, ниже.