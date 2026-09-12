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Живые мосты в Индии: как выращивают переправы из корней фикуса

Живые мосты в Индии: как выращивают переправы из корней фикуса

В горном индийском штате Мегхалая деревянные мосты быстро сгнивают, бетонные конструкции сносят паводки.

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