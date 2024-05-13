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Петербургский дневник

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Губернатор Гладков: при обстреле ВСУ Новой Таволжанки повреждены шесть домов

Губернатор Гладков: при обстреле ВСУ Новой Таволжанки повреждены шесть домов

В данный момент аварийные службы работают на месте Село Новая Таволжанка Белгородской области попало под обстрел украинской армии, были повреждены шесть частных жилых домовладений, сообщил в своем официальном Телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

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