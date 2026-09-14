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Царьград

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Спасатели ищут туристку из Иркутска в горах Бурятии с 29 августа

Спасатели ищут туристку из Иркутска в горах Бурятии с 29 августа

В Бурятии спасатели продолжают поиск 58-летней туристки из Иркутска, исчезнувшей в районе горы Буту-Гол 29 августа.

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