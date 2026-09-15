Экс-глава МИД Литвы пообещал Киеву сотню миллионов дронов для ударов по России Европейские союзники Украины должны резко нарастить поставки беспи.
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