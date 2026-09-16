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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кремлев о бане РФ и УЕФА: «У них нет зубов, по Ирану и Израилю решений нет. Это зависть к России – у нас сверхспортивная держава, Европа мало побеждает. Олимпийское движение умрет лет через 5-10»

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев  на фоне возвращения россиян к международным соревнованиям во многих видах спорта объяснил, почему УЕФА не делает этого вфутболе.

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