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Аргументы недели

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Зеленский: финансовая помощь от США для Украины критически важна

Зеленский: финансовая помощь от США для Украины критически важна

Финансовая поддержка со стороны Соединенных Штатов для Украины является критически важной. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступил президент бывшей советской республики Владимир Зеленский.

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