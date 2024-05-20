В восьми областях Украины объявлена воздушная тревога

В восьми областях Украины звучит воздушная тревога. Об этом пишет РИА Новости. В частности, воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Николаевской, Полтавской, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях.