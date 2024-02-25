В Крыму участники ЧВК устроили побоище в баре

Владелица кафе утверждает, что это не первый такой случай, а нападавших покрывает полиция. Минувшей ночью посетители бара «Крепость» в Черноморском повздорили с другими гостями и вызвали на помощь сослуживцев из ЧВК «Медведи».
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