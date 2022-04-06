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Верхняя одежда для полных женщин: 5 лучших идей

Верхняя одежда для полных женщин: 5 лучших идей

Многие модные дома предлагают дамам широкий ассортимент верхней одежды моделей «plus size». Стилисты уверяют женщин весомых достоинств, что прошло то время, когда полные женщины, стремясь скрыть несовершенства фигуры рядились в невзрачные балахоны.

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