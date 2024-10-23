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Только 12% российских топ-менеджеров хотели бы релоцироваться за рубеж

Только 12% российских топ-менеджеров хотели бы релоцироваться за рубеж

Только 12% российских топ-менеджеров готовы к переезду в другую страну для построения карьеры. Больше половины (56%) опрошенных вообще не задумываются о такой перспективе, а 32% рассуждают об этом только в теории.

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