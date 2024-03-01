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ФедералПресс

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На Украине признали, что спецназ ВСУ потерял на Тендеровской косе больше бойцов, чем озвучено

На Украине признали, что спецназ ВСУ потерял на Тендеровской косе больше бойцов, чем озвучено

МОСКВА, 2 марта, ФедералПресс. Число бойцов, ликвидированных в результате провальной попытки спецназа ВСУ высадиться на Тендеровской косе в Херсонской области, превышает названные Минобороны России цифры.

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