На Украине признали, что спецназ ВСУ потерял на Тендеровской косе больше бойцов, чем озвучено

МОСКВА, 2 марта, ФедералПресс. Число бойцов, ликвидированных в результате провальной попытки спецназа ВСУ высадиться на Тендеровской косе в Херсонской области, превышает названные Минобороны России цифры.
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