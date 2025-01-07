❗️ В Севастополе за сутки вывезли свыше 27 тонн загрязнённого мазутом песка и грунта Как сообщили в МЧС России, обследовано 32 километра.
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❗️ В Севастополе за сутки вывезли свыше 27 тонн загрязнённого мазутом песка и грунта Как сообщили в МЧС России, обследовано 32 километра.