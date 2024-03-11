В Белгородской области стартовало досрочное голосование на выборах президента России

В Белгородской области началось досрочное голосование на выборах президента России. Свой выбор могут сделать жители девяти приграничных районов, расположенных рядом с зоной проведения специальной операции.
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