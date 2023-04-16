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Баллистический нож КГБ

Баллистический нож КГБ

Баллистический нож КГБ История одной мистификации.Чаще всего в основу выдумываемого кладется что-то реально существовавшее (та же явара или нагайка, приспособленная для охоты на волков), но иногда выдумка базируется исключительно на выдумке.

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