Баллистический нож КГБ История одной мистификации.Чаще всего в основу выдумываемого кладется что-то реально существовавшее (та же явара или нагайка, приспособленная для охоты на волков), но иногда выдумка базируется исключительно на выдумке.
Баллистический нож КГБ История одной мистификации.Чаще всего в основу выдумываемого кладется что-то реально существовавшее (та же явара или нагайка, приспособленная для охоты на волков), но иногда выдумка базируется исключительно на выдумке.
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