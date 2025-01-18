The Times: Великобританию из-за лейбористов каждые 45 минут покидает миллионер

Global Look Press/Hesther Ng/Keystone Press Agency Анонсированное ужесточение налоговой политики в Великобритании правительством, возглавляемой представителями Лейбористской партии во главе с премьер-министром Киром Стармером, привело к массовому оттоку из страны частных инвесторов.
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