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Царьград

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Иск к «Автодору» на 3,9 млн рублей за гибель BMW на трассе М-12

Иск к «Автодору» на 3,9 млн рублей за гибель BMW на трассе М-12

В Чкаловский районный суд Екатеринбурга поступил иск к госкомпании «Российские автомобильные дороги» после аварии на 1316-м километре трассы М-12 «Восток», где BMW попал в просадку асфальта и врезался в барьерное ограждение.

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