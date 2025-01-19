Турция и США расширят сотрудничество в космической сфере

Меморандум о взаимопонимании и укреплении сотрудничества подписали Турецкое космическое агентство (TUA) и американский разработчик космической инфраструктуры Axiom Space, пишет 19 января Hürriyet Daily News.
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