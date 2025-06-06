Мировая автомобильная промышленность оказалась в руках нескольких китайских бюрократов – Reuters

Торговые споры между США и Китаем начали досаждать уже не только сторонам конфликта, но всему миру. Китай практически монополизировал редкоземельные минералы, являющиеся важнейшим компонентом для промышленности по всей планете.
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