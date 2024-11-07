В России стали меньше производить алкоголя

В России впервые с начала года снизилось производство алкоголя. Так, по итогам 10 месяцев предприятия произвели 151,2 млн декалитров спиртосодержащей и алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи).
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