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На Камчатке специалисты войск РХБЗ Тихоокеанского флота провели специальное учение по ликвидации условной ЧС на тепловой электростанции

На Камчатке специалисты войск РХБЗ Тихоокеанского флота провели специальное учение по ликвидации условной ЧС на тепловой электростанции

По условию учения на критически важном энергетическом объекте региона была зафиксирована условная авария с выбросом опасных веществ, угрожающая жизни и здоровью людей.

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