Екатерина Прокопьева: «Родина делает нас теми, кто мы есть»

Председатель Архангельского областного Собрания депутатов поздравила жителей Поморья с Днем России.Уважаемые земляки! Поздравляю вас с Днем России!Это праздник каждого, кто гордится своей страной, верит в нее, укрепляет ее единство и силу.
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