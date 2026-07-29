Очевидный способ решить проблему дефицита врачей

vitaliy tabachenkov

Только что пришел из поликлиники. Кровь, Эхо, ЭК и терапевт в один день по электронной записи. Когда зашел к симпатичному терапевту (раньше на полчаса из-за отсутствия очереди), ЭКГ и Эхо уже были с расшифровкой у нее на столе - ИИ все сделал сразу без ошибок. Поболтали, мило поулыбались (у нее отличные зубы). Терапевт назначила дополнительные анализы. Написавший статью человек - невезучий из-за жизненного сценария.