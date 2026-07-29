Иногда я бываю в государственных поликлиниках и больницах. Знаете, чем они отличаются от частных?Тесные кабинеты с плохим ремонтом и старая мебель — это мелочи, тем более что сейчас в государственных учреждениях бывает и дорогой ремонт.
Очевидный способ решить проблему дефицита врачей
Комментарии
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vitaliy tabachenkov
Только что пришел из поликлиники. Кровь, Эхо, ЭК и терапевт в один день по электронной записи. Когда зашел к симпатичному терапевту (раньше на полчаса из-за отсутствия очереди), ЭКГ и Эхо уже были с расшифровкой у нее на столе - ИИ все сделал сразу без ошибок. Поболтали, мило поулыбались (у нее отличные зубы). Терапевт назначила дополнительные анализы. Написавший статью человек - невезучий из-за жизненного сценария.
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1 м.
Александр
Автор бредит.
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1 м.
Nikolia Vovchenko
А, что вы хотите...Это же маркаренко, а у него всегда так
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