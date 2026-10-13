Принцессу Кейт Миддлтон и ее дочь Шарлотту заметили в метро в Лондоне

Принцессу Кейт Миддлтон и ее дочь Шарлотту впервые засняли в метро в Лондоне. Видео, снятое очевидцем, опубликовано на сайте издания Hello!Кейт Миддлтон и принцессу Шарлотту заметил попутчик, когда они ехали по линии Элизабет через центр Лондона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛДПР предлагает у...
- АА Алешин: сверхзвук...
- АП Писатель Стивен К...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым