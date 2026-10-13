Принцессу Кейт Миддлтон и ее дочь Шарлотту заметили в метро в Лондоне

Принцессу Кейт Миддлтон и ее дочь Шарлотту впервые засняли в метро в Лондоне. Видео, снятое очевидцем, опубликовано на сайте издания Hello!Кейт Миддлтон и принцессу Шарлотту заметил попутчик, когда они ехали по линии Элизабет через центр Лондона.