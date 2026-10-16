Crude Oil (CL) Analysis, Key-Zones, Setup for Fri (Oct 16) Crude Oil Futures (Nov 2026) NYMEX:CLX2026 MyAlgoIndex Bias: The November crude contract settled Thursday at 97.
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