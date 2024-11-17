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В Крыму предложили план спасения Украины

В Крыму предложили план спасения Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что план спасения украинской государственности должен включать референдум и внесение изменений в конституцию страны.

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