Диане Шурыгиной грозит 6 лет колонии (4 фото) Помните была такая Диана Шурыгина — якобы «жертва изнасилования», из-за которой парню дали 8 лет строгого режима за секс с несовершеннолетней? Кажется, что это было в прошлой жизни, но сегодня ей самой грозит срок.