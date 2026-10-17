Диане Шурыгиной грозит 6 лет колонии (4 фото) Помните была такая Диана Шурыгина — якобы «жертва изнасилования», из-за которой парню дали 8 лет строгого режима за секс с несовершеннолетней? Кажется, что это было в прошлой жизни, но сегодня ей самой грозит срок.
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