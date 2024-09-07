Новое правительство Финляндии решило жёстко экономить на пенсиях, медицине и собственных детях.
Финляндия урезает пенсии ради интересов США, считает политолог
Комментарии
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Eduard
У меня вопрос,причем не только к финской власти:"Вы на кого работаете,на избирателей СЩА пли постороннюю Украину"? Какого черта обюирают население ради посторонних стран?Сегодня Украина,завтра Молдавия,так и будут оббирать всех?
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5 час.
Надежда
И это только начало...
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4 час.
V
Valerij
Не на избирателей США, а на военные элиты.
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1 час.
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