Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Valerij
    Не на избирателей США, а на военные элиты.Финляндия урезает...
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Финляндия урезает пенсии ради интересов США, считает политолог

Финляндия урезает пенсии ради интересов США, считает политолог

  Новое правительство Финляндии решило жёстко экономить на пенсиях, медицине и собственных детях.

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Комментарии
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Eduard
У меня вопрос,причем не только к финской власти:&quot;Вы на кого работаете,на избирателей СЩА пли постороннюю Украину&quot;? Какого черта обюирают население ради посторонних стран?Сегодня Украина,завтра Молдавия,так и будут оббирать всех?
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5 час.
Надежда
И это только начало...
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4 час.
V
Valerij
Не на избирателей США, а на военные элиты.
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1 час.

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