Голос Латинской Америки: шесть стран региона выберут президентов в 2024 году

Сразу шести странам Латинской Америки предстоит выбрать президента в этом году. Первыми голосовать пойдут граждане Сальвадора — 4 февраля, на май запланированы выборы в Панаме (5 мая) и Доминиканской Республике (19 мая), 2 июня смену Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору выберут мексиканцы.