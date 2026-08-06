Депутат Вихарев помог уральским волонтерам закупить материалы для помощи бойцам СВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 августа, ФедералПресс. Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев выделил средства на закупку материалов для волонтеров, которые шьют одежду и плетут маскировочные сети для участников спецоперации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии