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Депутат Вихарев помог уральским волонтерам закупить материалы для помощи бойцам СВО

Депутат Вихарев помог уральским волонтерам закупить материалы для помощи бойцам СВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 августа, ФедералПресс. Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев выделил средства на закупку материалов для волонтеров, которые шьют одежду и плетут маскировочные сети для участников спецоперации.

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