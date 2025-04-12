О массовом сносе аварийных деревьев предупредили жителей Новосибирска

Проект реконструкции зеленых насаждений на улице Красина представили жителям Новосибирска. Проектировщики провели исследование и выяснили, что больше половины взрослых деревьев имеют повреждения и угрожают жизни горожан.
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