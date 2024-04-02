Как Армении побыстрее выйти из ОДКБ

Надо периодически обстреливать территорию Азербайджана, чтобы спровоцировать Баку на ответный удар. Потом сказать, что ОДКБ не выполняет миссию по защите своего драгоценного члена, а потому "Иван геть", охраной свободной Армении будут заниматься другие.
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