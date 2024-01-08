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Полковник полиции назвал «раздутым из ничего» избиение девочки-сироты на Урале

Полковник полиции назвал «раздутым из ничего» избиение девочки-сироты на Урале

Полковник фразой «раздули из ничего чего» оценил избиение сироты в Нижнем Тагиле Полковник полиции оставил комментарий под новостью об избиении 11-летней девочки-сироты двумя братьями-азербайджанцами в Нижнем Тагиле, вызвав в ответ шквал возмущения.

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