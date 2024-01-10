Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольном Киеву Херсоне

Объекты критической инфраструктуры были повреждены в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом утром в среду, 10 января, заявил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.
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