Каждый вечер одно и то же: раковина заполнена, на плите следы ужина, а в воздухе повисает немой вопрос — кто это будет убирать? И вроде бы никто не отказывается помогать, но почему-то раз за разом всё скатывается к взаимным претензиям.
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