В Рязани задержали 12 граждан, объявленных в розыск

С 9 по 10 апреля текущего года в Рязани сотрудники УФССП выявили и передали сотрудникам внутренних дел и федеральной службы исполнения наказаний 12 граждан, скрывавшихся от правоохранительных органов, в том числе четырех граждан — за совершение тяжких преступлений.