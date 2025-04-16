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Рязанские новости

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В Рязани задержали 12 граждан, объявленных в розыск

В Рязани задержали 12 граждан, объявленных в розыск

С 9 по 10 апреля текущего года в Рязани сотрудники УФССП выявили и передали сотрудникам внутренних дел и федеральной службы исполнения наказаний 12 граждан, скрывавшихся от правоохранительных органов, в том числе четырех граждан — за совершение тяжких преступлений.

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