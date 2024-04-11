Средствами ПВО группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении СВО сбито шесть реактивных снарядов РСЗО «Хаймарс»

Четкая и слаженная работа расчетов зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и «Тор-М2» подразделений противовоздушной обороны группировки войск «Восток» позволила отследить и вовремя сбить снаряды РЗСО натовского образца.
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