Фото: скрытая красота промышленного производства

Виниловые пластинки, не прошедшие контроль качества, готовятся к переработке и повторному использованию на производстве компании Independent Record Pressing в Бордентауне, штат Нью-Джерси / © Christopher Payne Расплавленный чугун заливают в тигель для отливки инструментов Steinway & Sons в Спрингфилде, штат Огайо / © Christopher Payne Ческа шерсти на прядильной фабрике S&D в Миллбери, штат Массачусетс / © Christopher Payne Заточенные карандаши складывают для упаковки на производстве General Pencil Company в Джерси, штат Нью-Джерси / © Christopher Payne Фюзеляжи самолетов Boeing собирают на заводе Spirit AeroSystems в Уичито, штат Канзас / © Christopher Payne Машина добавляет металлические наконечники и ластики к карандашам на производстве General Pencil Company в Джерси, штат Нью-Джерси / © Christopher Payne Сборка внедорожника Rivian R1S на заводе Rivian в Нормале, штат Иллинойс / © Christopher Payne Женщина собирает втулки для фортепиано на фабрике Steinway & Sons в Нью-Йорке / © Christopher Payne Рабочий проводит еженедельное техническое обслуживание печатного станка типографии New York Times в Квинсе / © Christopher Payne .