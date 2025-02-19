Водитель, концентрируйся. Разбираемся, где на Алтае больше всего ДТП и что с этим делают

Только в Барнауле по итогам сводок ДТП насчитали 17 очагов аварийности Госавтоинспекция Алтайского края провела анализ аварийности в регионе за 2024 год и выявила 28 мест, на которых ДТП происходили чаще всего.
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