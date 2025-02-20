Мукомолы России заявили о риске массового банкротства предприятий отрасли

Мукомолы России предупредили, что многим предприятиям отрасли грозит банкротство. Об этом заявил президент российского Союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко в письме главе Минсельхоза РФ Оксане Лут.
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