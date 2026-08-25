Oil Falls Further As US Prepares Return Of Diplomats To Mideast Embassies There continue to be clear signals that the White House is moving away from the potential for renewed military action and instead settling in for a long economic siege campaign targeting Iran, on a permanent basis.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии