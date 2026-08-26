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Вальверде: «Игрокам «Реала» нужно наслаждаться Килианом Мбаппе и отдавать ему тысячи передач»

Вальверде: «Игрокам «Реала» нужно наслаждаться Килианом Мбаппе и отдавать ему тысячи передач»

Капитан мадридского «Реала» Федерико Вальверде высказался о победе над «Реалом Сосьедад» в перенесенном матче 1-го тура Ла Лиги (4:1) и похвалил нападающего команды Килиана Мбаппе, который оформил хет-трик.

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