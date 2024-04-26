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Военные новости ★ спецоперация

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Комбриг ВСУ рассказал, во сколько раз ВС РФ превосходят ВСУ на фронте по численности личного состава

Комбриг ВСУ рассказал, во сколько раз ВС РФ превосходят ВСУ на фронте по численности личного состава

Вооруженные силы Российской Федерации значительно превосходят украинскую армию в численности личного состава задействованных на фронте частей и подразделений.

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