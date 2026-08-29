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В Турции восхищены дебютом Батракова за «Галатасарай»: «Очень хорош, играет идеально!»

В Турции восхищены дебютом Батракова за «Галатасарай»: «Очень хорош, играет идеально!»

Много комплиментов от турок.Алексей Батраков, чуть больше недели назад перешедший в турецкий «Галатасарай», успел дебютировать в игре против «Гезтепе» в матче 3-го тура турецкой Суперлиги.

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